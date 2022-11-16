РФ під час ударів по Україні 15 листопада витратила більшу частину високоточної зброї, що залишилася, - ISW

Російські військові, ймовірно, використали значну частину систем високоточної зброї, що залишилася у них, під час скоординованих ракетних ударів по українській території 15 листопада і підтвердили цим незацікавленість РФ у перспективах мирних переговорів з Україною, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за вівторок.

"Збільшення відсотка збитих Україною (ракет – ІФ-У) ілюструє покращення української ППО за останній місяць, й український генеральний штаб пояснив це покращення ефективністю західних систем ППО. ISW також вважає, що російські сили значно виснажують свій запас високоточної зброї і, ймовірно, їм доведеться сповільнити темпи своєї кампанії проти критично важливої української інфраструктури", - йдеться у звіті.

"Російські ракетні удари продовжують становити загрозу для мирного населення України... Проте збитки українській енергетичній інфраструктурі навряд чи зламають дух українців, враховуючи покращення ППО України та нещодавні наземні перемоги в Херсонській області", - додали в ISW.

Аналітики також зазначають, що РФ підготувала масовану ракетну кампанію до того, як президент України Володимир Зеленський представив свою мирну пропозицію із десяти пунктів на саміті G20 15 листопада. "Кремль, імовірно, навмисно планував масовані ракетні удари по Україні в очікуванні виступу Зеленського на саміті G20, враховуючи, що багатоспрямована ракетна кампанія потребує серйозної військової підготовки... Офіційна версія Кремля, пов'язана з самітом G20, іще раз підтверджує незацікавленість Росії в перспективах мирних переговорів з Україною", - наголошують в ISW.

Зокрема, зазначається, що глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав умови України "нереалістичними та неадекватними", що було незмінною позицією Кремля протягом усієї війни.

Повідомляється, що російське військове командування проігнорувало наявні плани наступальних операцій на вугледарському напрямку та скерувало погано навчені підкріплення для дорогих атак на Павлівку, що викликало критику російського військового керівництва.

Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували контрнаступ у напрямку Сватового та Кремінної, а українські сили продовжували атакувати російську логістику у тилу Луганської області. У свою чергу російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмуту, Авдіївки та Вугледару.

За даними ISW, росіяни все частіше звертаються до різних платформ у соціальних мережах, щоб висловити своє невдоволення проблемами мобілізації. "Ці образи все більше впливають і на опозицію, і на прихильників війни, що є новим явищем. Тоді як російська поліція послідовно придушувала невеликі протести у всій країні, Кремлю ще належить регулювати такі платформи, як "Телеграм", які дають змогу росіянам у всій країні ділитися своїм невдоволенням та вимагати дій від місцевої влади за підтримки відомих блогерів", - наголошується у зведенні.