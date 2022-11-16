Минулої доби від обстрілів у Донецькій області одна людина загинула, семеро отримали поранення

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області одна людина загинула, 7 – отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 15 листопада росіяни вбили 1 цивільного в Донецькій області - у Бахмуті. Ще 7 людей в області отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі в середу.

Крім того, правоохоронці виявили тіла 3 убитих росіянами під час окупації: 2 у Святогірську та 1 у Щуровому.

За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.