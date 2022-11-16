Події

08:10 16.11.2022

Минулої доби від обстрілів у Донецькій області одна людина загинула, семеро отримали поранення

1 хв читати
Минулої доби від обстрілів у Донецькій області одна людина загинула, семеро отримали поранення

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області одна людина загинула, 7 – отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 15 листопада росіяни вбили 1 цивільного в Донецькій області - у Бахмуті. Ще 7 людей в області отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі в середу.

Крім того, правоохоронці виявили тіла 3 убитих росіянами під час окупації: 2 у Святогірську та 1 у Щуровому.

За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #жертви #донецька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:11 16.11.2022
Учорашній обстріл можна назвати наймасовішим обстрілом критичної інфраструктури України – Ігнат

Учорашній обстріл можна назвати наймасовішим обстрілом критичної інфраструктури України – Ігнат

07:31 16.11.2022
Ворог випустив 182 снаряди, міни та іншу вибухівку по прикордонних громадах Сумської області

Ворог випустив 182 снаряди, міни та іншу вибухівку по прикордонних громадах Сумської області

07:19 16.11.2022
Генсек НАТО скликає екстрену нараду послів

Генсек НАТО скликає екстрену нараду послів

06:34 16.11.2022
На Івано-Франківщині повністю відновлено електропостачання

На Івано-Франківщині повністю відновлено електропостачання

21:13 15.11.2022
Україна зберігає управління енергосистемою, незважаючи на всю критичність ситуації після обстрілу

Україна зберігає управління енергосистемою, незважаючи на всю критичність ситуації після обстрілу

20:24 15.11.2022
У результаті ракетних ударів РФ по Україні одна людина загинула, шестеро поранено, пошкоджено близько 30 об'єктів

У результаті ракетних ударів РФ по Україні одна людина загинула, шестеро поранено, пошкоджено близько 30 об'єктів

20:08 15.11.2022
У Києві ліквідують наслідки ворожих обстрілів

У Києві ліквідують наслідки ворожих обстрілів

18:03 15.11.2022
Зрозуміло, чого хоче ворог. Він свого не досягне – Зеленський про удари по інфраструктурі у вівторок

Зрозуміло, чого хоче ворог. Він свого не досягне – Зеленський про удари по інфраструктурі у вівторок

18:01 15.11.2022
Масованим обстрілом українських міст під час G20 Росія принизила всіх світових лідерів, які підтримали ідею "діалогу" з агресором, – Подоляк

Масованим обстрілом українських міст під час G20 Росія принизила всіх світових лідерів, які підтримали ідею "діалогу" з агресором, – Подоляк

17:53 15.11.2022
Глава МЗС Нідерландів зі сховища: На обстріли РФ може бути лише одна відповідь - продовжувати підтримувати Україну

Глава МЗС Нідерландів зі сховища: На обстріли РФ може бути лише одна відповідь - продовжувати підтримувати Україну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили за добу в Україні майже 630 військових та десять артсистем, збито 75 ракет та 14 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Більшість абонентів підключено до енергомережі - Зеленський

За добу ЗС України відбили атаки ворога в районі дев’яти населених пунктів у Донецькій області, завдали 17 ударів по позиціях противника

Україні потрібно підготуватися щонайменше до кількох важких днів із енергопостачанням

За добу ворог завдав 43 авіаудари та здійснив понад 40 обстрілів із РСЗВ, випустив понад 100 ракет та ударних безпілотників

ОСТАННЄ

Прем'єр міністр Нідерландів про падіння ракети в Польщі: цього не сталося б, якби не ракетні удари РФ по Україні

В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РФ під час ударів по Україні 15 листопада витратила більшу частину високоточної зброї, що залишилася, - ISW

Лідери НАТО та G7 на полях саміту G20 на Балі заявили, що засуджують "варварські ракетні удари" РФ по Україні та пропонують Польщі допомогу у розслідуванні вибухів

Окупанти втратили за добу в Україні майже 630 військових та десять артсистем, збито 75 ракет та 14 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Більшість абонентів підключено до енергомережі - Зеленський

Кількість поранених унаслідок агресії РФ в Україні дітей зросла до 835 – Офіс генпрокурора

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 635,9 млн

Байден запропонував Польщі допомогу у розслідуванні причин вибуху на польсько-українському кордоні

У Львові відновили електропостачання майже у всьому місті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА