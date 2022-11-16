Події

08:01 16.11.2022

На Львівщині відновлюють подачу електрики

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На Львівщині відновлюють подачу електрики

На Львівщині відновлюють подачу електрики, повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Поступово відновлюємо живлення. Працюють бригади енергетиків. Вже заживили частину Львова, Золочів, Бібрку, Перемишляни", - написав Козицький.

За його даними, під час масованої атаки по Україні на Львівщину прилетіли понад десять ворожих ракет. Більшість із них збили сили ППО.

На жаль, є прильоти по трьох об'єктах критичної інфраструктури.

Близько 700 тисяч абонентів Львівщини через удари по енергетичній інфраструктурі були без світла", - написав начальник Львівської ОВА.

За словами Козицького, відомо про одного постраждалого у нашій області. Його стан – тяжкий.

Раніше мер Львова повідомив, що потерпілого в результаті обстрілу чоловіка прооперували та назвав його стан стабільним.

 

 

Теги: #електрика #львівська_область

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