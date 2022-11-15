Прем'єр Польщі Моравецький скликає термінове засідання Ради безпеки

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав представників уряду.

"У зв'язку з кризовою ситуацією прем'єр-міністр Моравецький спільно з президентом Анджеєм Дудою розпорядився про скликання зустрічі в Національному безпековому бюро з членами Комітету з національної безпеки і оборони", - повідомляється в твіттері канцелярії польського прем'єра у вівторок з посиланням на прессекретаря уряду Петра Мюллера.

При цьому в канцелярії додали: "Будь-яка інформація, яка буде надана Комітету, буде оприлюднена, за можливості, якнайширше серед громадськості. Закликаємо вас до того часу не публікувати непідтверджену інформацію".

Незадовго до того польське "Радіо ZET" повідомило, що нібито "дві шалені ракети впали в місцевості Пшеводи у Люблінському воєводстві на кордоні з Україною", влучили в зерносушарку та вбили двох людей. У повідомленні наголошується, що інформація непідтверджена, але на місці події нібито вже працюють поліція, прокуратура та армія.

Також низка польських ЗМІ припустили, що скликання польського Радбезу може бути пов'язано з масованим ракетним обстрілом України у вівторок з боку РФ.