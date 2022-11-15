Події

20:58 15.11.2022

Прем'єр Польщі Моравецький скликає термінове засідання Ради безпеки

1 хв читати
Прем'єр Польщі Моравецький скликає термінове засідання Ради безпеки

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав представників уряду.

"У зв'язку з кризовою ситуацією прем'єр-міністр Моравецький спільно з президентом Анджеєм Дудою розпорядився про скликання зустрічі в Національному безпековому бюро з членами Комітету з національної безпеки і оборони", - повідомляється в твіттері канцелярії польського прем'єра у вівторок з посиланням на прессекретаря уряду Петра Мюллера.

При цьому в канцелярії додали: "Будь-яка інформація, яка буде надана Комітету, буде оприлюднена, за можливості, якнайширше серед громадськості. Закликаємо вас до того часу не публікувати непідтверджену інформацію".

Незадовго до того польське "Радіо ZET" повідомило, що нібито "дві шалені ракети впали в місцевості Пшеводи у Люблінському воєводстві на кордоні з Україною", влучили в зерносушарку та вбили двох людей. У повідомленні наголошується, що інформація непідтверджена, але на місці події нібито вже працюють поліція, прокуратура та армія.

Також низка польських ЗМІ припустили, що скликання польського Радбезу може бути пов'язано з масованим ракетним обстрілом України у вівторок з боку РФ.

 

 

 

 

 

Теги: #україна #польща

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:16 15.11.2022
Зеленський: Удар російських ракет по Польщі - це удар по колективній безпеці

Зеленський: Удар російських ракет по Польщі - це удар по колективній безпеці

22:15 15.11.2022
Ракети, що впали в Польщі, найімовірніше, є російськими Х-101 – джерело

Ракети, що впали в Польщі, найімовірніше, є російськими Х-101 – джерело

21:57 15.11.2022
Зеленський поінформував прем'єра Швеції про нову хвилю ракетного терору

Зеленський поінформував прем'єра Швеції про нову хвилю ракетного терору

21:23 15.11.2022
Розвідка США підтвердила падіння російських ракет на території Польщі та загибель двох людей

Розвідка США підтвердила падіння російських ракет на території Польщі та загибель двох людей

08:54 15.11.2022
Унаслідок агресії РФ в Україні загинула 431 дитина, 834 – поранено

Унаслідок агресії РФ в Україні загинула 431 дитина, 834 – поранено

06:53 15.11.2022
Чотири судна з українським продовольством прямують до Іспанії, Туреччини, Лівії

Чотири судна з українським продовольством прямують до Іспанії, Туреччини, Лівії

20:45 14.11.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 6557 цивільних, ще 10074 поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6557 цивільних, ще 10074 поранено

20:05 14.11.2022
Українці мають самі вирішувати, що для них перемога у війні з РФ - Боррель

Українці мають самі вирішувати, що для них перемога у війні з РФ - Боррель

19:46 14.11.2022
ЄС уже виділив на військову допомогу Україні 8 млрд євро - Боррель

ЄС уже виділив на військову допомогу Україні 8 млрд євро - Боррель

13:41 14.11.2022
"Нова пошта" відкрила ще 2 відділення у Польщі

"Нова пошта" відкрила ще 2 відділення у Польщі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Удар російських ракет по Польщі - це удар по колективній безпеці

Ракети, що впали в Польщі, найімовірніше, є російськими Х-101 – джерело

Зеленський поінформував прем'єра Швеції про нову хвилю ракетного терору

Розвідка США підтвердила падіння російських ракет на території Польщі та загибель двох людей

Україна зберігає управління енергосистемою, незважаючи на всю критичність ситуації після обстрілу

ОСТАННЄ

Ситуація досить складна, але контрольована – глава Міненерго за підсумками екстреного селектора

Україна зберігає управління енергосистемою, незважаючи на всю критичність ситуації після обстрілу

Сьогоднішній ракетний удар по Україні демонструє лише слабкість Путіна – глава МЗС Британії

Навчальні заклади Київщини до кінця тижня переведені на дистанційне навчання

"Армія відновлення" залучила першу тисячу безробітних

У результаті ракетних ударів РФ по Україні одна людина загинула, шестеро поранено, пошкоджено близько 30 об'єктів

Із шахт Кривбасу виведені всі 566 шахтарів, які залишилися під землею через ракетний удар

У Києві ліквідують наслідки ворожих обстрілів

Атаки РФ не зламають волю України, США будуть поряд - Блінкен

Харків і область повністю знеструмлені, швидше за все, до ранку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА