Події

20:24 15.11.2022

У результаті ракетних ударів РФ по Україні одна людина загинула, шестеро поранено, пошкоджено близько 30 об'єктів

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У результаті ракетних ударів РФ по Україні одна людина загинула, шестеро поранено, пошкоджено близько 30 об'єктів

Одна людина загинула та шість отримали травми внаслідок ракетних ударів російських окупантів по території України, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Ми зафіксували одного загиблого… у Києві та шістьох травмованих осіб: троє за адресами у Києві та ще троє в іншому населеному пункті. Але остаточно про кількість поранених говорити зарано. Я думаю, що на ранок буде більш точна інформація", – сказав Монастирський в ефірі національного телемарафону у вівторок увечері.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено близько 30 об'єктів. "Це й приватні будинки, і об'єкти критичної інфраструктури. Скрізь працює поліція, всюди проводяться огляди місця пригод, збираються рештки ракет", - розповів міністр.

За словами Монастирського, у більшості випадків спрацювали українські сили протиповітряної оборони.

 

 

Теги: #рф #жертви #обстріл

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