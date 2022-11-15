Електропостачання у більшості населених пунктів Молдови відновлено

У більшості населених пунктів Молдови відновлено електропостачання, повідомив віцепрем'єр-міністр країни Андрій Спину з посиланням на дані оператора передачі електроенергії Moldelectrica.

За його словами, російська агресія проти України безпосередньо торкається і Молдови.

"Ризик відключення електроенергії залишається високим. Будь-яке бомбардування Росією українських електростанцій може призвести до повторення сьогоднішньої ситуації", - зазначив віцепрем'єр.

Як повідомлялося, через російські ракетні удари по українській енергосистемі в Молдові також почалися масові відключення електроенергії. Пошкоджень ЛЕП не було, але одну з ліній, що забезпечують транспортування електроенергії до Молдови, було відключено в автоматичному режимі.