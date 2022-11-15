Події

19:23 15.11.2022

Із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахідів" збито всі 10

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Із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахідів" збито всі 10

Російські окупанти у вівторок випустили по території України понад 90 крилатих ракет і 10 ударних дронів-камікадзе, 73 ракети і всі дрони були збиті, розповів речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

"Сьогодні вже у нас понад 90 ракет підтверджено - понад 90 ракет випущено за сьогодні. Крім того, вже додалася інформація, що є ще 10 "Шахідів"… ударних дронів-камікадзе, 10 з них знищено на півдні України повітряним командуванням "Південь". І у нас непогані результати протиповітряної оборони... У нас із понад 90 збито 73 ракети. Це досить пристойний результат", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону у вівторок.

При цьому він зазначив, що окупанти "перевершили" свою атаку 10 жовтня, коли по Україні було випущено 84 крилаті ракети.

При цьому, за словами речника командування ПС ЗСУ, тоді було збито 45 ракет. Наступного дня з 28 випущених ракет було збито 20, а 31 жовтня, коли в системі сил ППО вже працювали німецькі системи Iris-T, було збито 45 із 55 випущених окупантами ракет. У вівторок, крім Iris-T, атаку окупантів відбивали також норвезькі комплекси Nasams, що нещодавно надійшли.

"(Nasams) Пройшли своє перше бойове хрещення, і у нас є перші результати роботи цих комплексів. Щоправда, мало, потрібно більше, бо хочемо домагатися кращих результатів. А західне озброєння… працює дуже ефективно. Тому знову наших партнерів проситимемо, щоб посилювали нам цю допомогу", - додав Ігнат.

Теги: #статистика #обстріл #ппо

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