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13:41 15.11.2022

Російські війська на лівому березі Дніпра на Херсонщині відходять углиб на 15-10 кілометрів - ОК "Південь"

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Російські війська на лівому березі Дніпра на Херсонщині відходять углиб на 15-10 кілометрів - ОК "Південь"

Російські окупаційні війська на лівому березі Дніпра на Херсонщині відступають углиб від облаштованих рубежів на 15-20 кілометрів, повідомила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Гіпотетично вони можуть загрожувати Херсону, тому що відстань дає змогу використовувати різні види зброї, але ми теж не стоїмо на місці й використовуємо контрбатарейну боротьбу, також маємо чим відповісти. У зв'язку з чим спостерігається певна активність ворожих військ на лівому березі Дніпра з просування углиб від берега на 15-20 км", - розповіла Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо".

Вона зазначила, що в такий спосіб окупанти намагаються убезпечити свої логістичні ланцюжки від ударів українських військ.

На правому березі на деокупованих територіях площею 4 870 квадратних кілометрів тривають стабілізаційні заходи.

 

Теги: #війна #херсонська_область #ок_південь

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