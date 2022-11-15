У Мелітополі внаслідок вибуху постраждав колаборант Трухін - мер

Унаслідок вибуху вранці 15 листопада в Мелітополі важко поранений один із братів-колаборантів Трухіних, повідомив мер міста Іван Федоров.

"Мінус один із мелітопольських братів-колаборантів Трухіних. Вибух у Мелітополі - гучне завершення кар'єри пособника окупантів Дмитра Трухіна, прямо біля під'їзду будинку. У надважкому стані колаборанта доставили в лікарню", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Він нагадав, що раніше Дмитро Трухін обіймав посаду директора КП "Комунальна власність", але був звільнений за розтрату комунального майна.

"Давній прихильник гауляйтерів Мелітополя Балицького і Данильченко. Був депутатом Мелітопольської міської ради трьох скликань, зокрема від Компартії та "ОПЗЖ". Брав участь у незаконних "підвальних" сесіях міськради", - розповів Федоров.

Від початку повномасштабної війни в Україні в 2022 році Трухін став близьким поплічником окупантів. Повернувся в КП "Комунальна власність" і курирував незаконний розподіл землі та майна, а також допомагав у зборі грошей для фінансування псевдореферендуму.