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10:34 15.11.2022

СБУ відкрила кримінальну справу у зв'язку з вихвалянням "руского міра" в Києво-Печерській лаврі

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СБУ відкрила кримінальну справу у зв'язку з вихвалянням "руского міра" в Києво-Печерській лаврі

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження у зв'язку з прославлянням "руского міра" в Києво-Печерській лаврі, що перебуває у віданні УПЦ (МП).

"Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада 2022 року в одному з храмів Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Тоді під час богослужіння у храмі звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють "рускій мір", - ідеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

У повідомленні уточнюється, що слідство здійснюється за ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

"Наразі всі матеріали скеровано для проведення відповідних експертиз", - інформують у СБУ.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Раніше керівник СБУ Василь Малюк заявив, що цей інцидент не залишиться без реакції у відповідь. "Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, чекає на "пробудження матушкі-русі", мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів", - заявив Малюк.

Як повідомлялося, священник Михайло Омелян на своїй сторінці у фейсбуці опублікував відео з храму, за його словами, з Києво-Печерської Лаври, на якому нібито під час богослужіння 12 листопада парафіяни співали пісню, що прославляє державу-агресора.

"Відео отримав від випускника КПБА, який із друзями ввійшов до Храму всіх святих печерських у Лаврі", - написав Омелян.

У відповідь на це в СБУ заявили, що вивчають усі деталі цього інциденту.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко також закликав вжити негайних процесуальних дій стосовно керівників Української православної церкви (Московського патріархату) в разі встановлення достовірності відео зі службою на славу Росії.

"У разі, якщо відео є автентичним, ми закликаємо вжити негайних процесуальних дій стосовно керівників УПЦ", - заявив міністр.

Джерело: https://t.me/SBUkr/5752

Теги: #сбу #лавра #упц_мп

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