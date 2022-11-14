У Куп'янську та Куп'янську-Вузловому ексгумували тіла ще чотирьох цивільних, один із них був замучений окупантами

Правоохоронці ексгумували тіло 45-річного чоловіка у смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району Харківської області 14 листопада, повідомляється у телеграм-каналі Офісу Генерального прокурора України у понеділок.

"За попередньою версією слідства, його закатували російські солдати під час окупації. На спині загиблого виявлено дві колото-різані рани. Також у населеному пункті ексгумовано труп 37-річного чоловіка, який загинув унаслідок обстрілу російських військових", - йдеться у повідомленні.

У м. Куп'янськ прокурори також встановили жертв ворожих ракетних ударів, їхні тіла ексгумовані.

"Наразі чотири трупи направлені для проведення судово-медичних експертиз", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України).