ЄС уже виділив на військову допомогу Україні 8 млрд євро - Боррель

Військова допомога ЄС та держав Євросоюзу Україні (для протистояння країні-агресору Росії у повномасштабній війні – ІФ) сягає загалом 8 млрд євро, заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

"Держави-члени (в особі міністрів закордонних справ – ІФ-У) обговорювали загальну суму нашої воєнної підтримки. У вас буде більше подробиць із цього питання завтра (після засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони – ІФ-У). Але дозвольте мені сказати, що ми не повинні змішувати 3,1 млрд євро, що виплачуються з Європейського фонду миру, із взагалі воєнною підтримкою України Європейським союзом та його державами-членами", - сказав Боррель у понеділок на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС.

За його словами, помилкове порівняння цифр воєнної допомоги ЄС із воєнною допомогою США Україні часом вносить плутанину. Він повідомив, що попросив військових підвідомчої йому Європейської зовнішньополітичної служби точніше розрахувати обсяг європейської воєнної допомоги Україні, і цю цифру буде повідомлено журналістам у вівторок у зв'язку з нарадою голів оборонних відомств.

"Але я можу сказати, що принаймні 8 млрд євро було вже виділено для України для воєнного оснащення. Це було зроблено Європейським союзом та його державами-членами: 8 млрд - що становить близько 45% зусиль, зроблених Сполученими Штатами. Це чималі кошти. Йдеться не про 3,1 млрд, а про 8 млрд євро на воєнну допомогу", - наголосив глава дипломатії ЄС.

Наприкінці минулого тижня високопосадовець Євросоюзу повідомив журналістам, що кошти Європейського фонду світу з моменту його запуску півтора року тому з урахуванням операцій ЄС щодо миру, воєнної допомоги Україні та вже взятих зобов'язань на 2023 рік виплачені чи розплановані на 85-86%.