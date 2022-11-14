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15:55 14.11.2022

Столтенберг: Україні вирішувати, коли розпочинати переговори з РФ і який їхній результат може бути прийнятним

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Столтенберг: Україні вирішувати, коли розпочинати переговори з РФ і який їхній результат може бути прийнятним

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг знову говорить, що лише Україна вирішуватиме, коли сідати за стіл переговорів із Російською Федерацією, і який результат цих переговорів може бути прийнятним для Києва.

У понеділок у Гаазі в рамках візиту до Нідерландів на пресконференції, відповідаючи на запитання про можливість для України на тлі успіхів на полі бою розпочати переговори з РФ, Столтенберг сказав: "Це Україна вирішуватиме. Вони платять найвищу ціну втраченими життями та руйнуванням країни. Це Україна вирішуватиме, які умови прийнятні для них. А для нас - підтримувати їх і максимізувати прийнятний результат. Якщо українці припинять воювати - Україна перестане існувати як незалежна держава, якщо Путін і Росія припинять воювати, тоді буде мир. Росія може покласти край цій війні завтра, вони розпочали війну, і вони повинні покласти їй край".

Відповідаючи на запитання, яким може бути прийнятний результат цієї війни для союзників, генсек знову заявив, що це Україна повинна вирішити, що "є прийнятним вирішенням цього конфлікту". "Ми не будемо сидіти тут і вирішувати це від їхнього імені. Нічого про Україну без України", - наполягає Столтенберг.

Він наголосив, що союзники НАТО й партнери підтримують право України на самооборону. "Ми повинні розуміти, що те, що робить Україна, - це захист своєї країни від агресивної війни. І НАТО, союзники по НАТО, ми не є стороною конфлікту, але ми підтримуємо право України на самооборону. А право на самооборону - це право, закріплене в Статуті ООН. І ми не будемо сидіти у Брюсселі або в будь-якій іншій столиці НАТО й вирішувати, що прийнятно. Що ми робитимемо, то це максимізуватимемо ймовірність того, що українці досягнуть прийнятного рішення за столом переговорів. І спосіб, у який ми це робимо, він полягає в тому, щоб зміцнити їхні позиції на полі бою", - пояснив генсек НАТО.

Столтенберг нагадав, що це "Росія, президент Путін напав на іншу країну". "Вчинивши так, вони порушили міжнародне право, і навіть якщо за останні місяці вони втратили деякі території, то вони все ще контролюють велику частину України. Україна заявила, що вона готова проводити переговори, але ми також знаємо, що єдиний шлях досягти прийнятного для неї результату, це щоб у них була сила на полі бою. Більшість воєн завершуються на певній стадії за столом переговорів. Але те, що відбудеться за цим столом, фундаментально пов'язано з ситуацією на полі бою", - повторив він.

Крім того, генсек вважає, що "Путін зробив кілька стратегічних помилок, коли вторгся в Україну". "Перша - він недооцінив українців, хоробрість і самовідданість збройних сил і політичного керівництва, українського народу. І друга велика помилка - він недооцінив союзників по НАТО, партнерів, наші зобов'язання підтримувати Україну. І чіткий месидж від союзників по НАТО, що ми й надалі підтримуватимемо Україну", - запевнив Столтенберг.

При цьому він висловив переконання, що у власних інтересах альянсу гарантувати, щоб "президент Путін не переміг в Україні". "Це буде катастрофою для українців, але також зробить світ більш небезпечним, а ми станемо більш вразливими. Тому що потім із цього уроку війни в Україні президент Путін та інші авторитарні лідери зроблять висновок, що коли вони порушують міжнародне право, коли вони захоплюють інші країни, коли вони використовують брутальну силу, вони досягають того, чого вони хочуть. Це також зробить нас усіх більш уразливими і це - причина, через яку в наших інтересах, в інтересах нашої безпеки надавати підтримку Україні. Так, ми платимо ціну: більші рахунки за електроенергію, вища інфляція, економічні витрати на забезпечення підтримки - але ціна, яку ми заплатимо, якщо не досягнемо успіху, якщо переможе президент Путін, буде набагато вищою, тому що тоді ми житимемо в більш небезпечному світі", - впевнений генсек НАТО.

Теги: #війна #столтенберг

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