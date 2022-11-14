Події

13:39 14.11.2022

Заходи до Дня Гідності та Свободи у 2022 році відбудуться під гаслом "Вистояли на Майдані – переможемо у війні"

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Заходи до Дня Гідності та Свободи у 2022 році відбудуться під гаслом "Вистояли на Майдані – переможемо у війні"

В Україні заходи до Дня Гідності та Свободи у 2022 році відбудуться під гаслом "Вистояли на Майдані – переможемо у війні".

"Мене надзвичайно тішить, що у програмі є все, що ми мали робити у мирний час. Можливо, деякі заходи трошки трансформувалися, але залишається майже повний спектр, а це означає, що ми маємо бажання реалізовувати такі речі навіть у цих умовах. Це багато про що свідчить", - сказала заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва на пресконференції у понеділок.

За її словами, серед іншого, програма заходів передбачає: публічні дискусії, науковий форум, виставковий проєкт.

У свою чергу генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло розповів, що програма враховує всі нюанси нинішньої ситуації, зокрема і повітряні тривоги, і те, що частина традиційних учасників заходів сьогодні перебуває на фронті.

"Ключова теза цього року: "Революція Гідності – це перший переможний бій цієї війни". Ми пропонуємо гасло, соціальну кампанію, вона дуже локанічна: "Вистояли на Майдані – переможемо у війні", - сказав він.

Наголошується, що для підтримки кампанії Міністерство культури готує проморолик.

Окрім того, Музей Революції Гідності закликає українців продовжувати флешмоб "Бути гідним" – ділиться враженнями та спогадами у новому контексті.

План заходів до Дня Гідності та Свободи передбачає: публічну дискусію "Майдан, війна, свобода: еволюція громадського спротиву" (15 листопада); 16 листопада відкриється виставка "Щоденник екстреміста" у Галереї протестного мистецтва; 17-18 листопада відбудеться науковий форум Музею Майдану "Революція Гідності: на шляху до історії"; 19 та 26 листопада відбуватимуться екскурсії "Місцями Революції Гідності".

Що стосується безпосередньо 21 листопада, то вранці на Алеї Героїв Небесної сотні відбудеться молебень, а також Музей Майдану організує виставку "Війна за ідентичність", відбудуться кураторські екскурсії, а також панельні тематичні дискусії.

Крім того, о 17:00 на Алеї Героїв Небесної сотні пройде традиційне покладання квітів та запалення лампадок, а орієнтовно о 18:00 покладання квітів відбудеться біля Стіни пам'яті на Михайлівській площі.

День Гідності та Свободи відзначають в Україні щороку 21 листопада.

Теги: #заходи #революція_гідності

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