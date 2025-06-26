Інтерфакс-Україна
Події
13:58 26.06.2025

В День пам’яті загиблих захисників пройде всеукраїнська акції "Сонях"

2 хв читати
В День пам’яті загиблих захисників пройде всеукраїнська акції "Сонях"

Кабінет міністрів затвердив план заходів з відзначення у 2025 році Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Згідно з розпорядженням №616 від 25 червня, місцевим і центральним органам влади доручено забезпечити підготовку та проведення 29 серпня у Києві, інших населених пунктах заходів щодо вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Зокрема, в день Дня пам'яті 29 серпня передбачається урочисте покладання квітів на Михайлівській площі біля Стіни Пам’яті у Києві, в інших населених пунктах до пам’ятників, меморіальних знаків, місць поховань захисників України та урочисті збори за участю ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, представників сектору безпеки і оборони, громадськості.

Також в цей день буде приспущений Державний прапор України на адміністративних будівлях органів державної влади, закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств, установ та організацій, у військових частинах та на кораблях.

Крім того, 29 серпня пройде всеукраїнська акції пам’яті "Сонях".

Серед іншого, в цей день буде обмежена трансляція розважальних програм, а також розважально-концертних заходів.

На 30 серпня заплановано проведення щорічного забігу в пам’ять про загиблих воїнів "Шаную воїнів, біжу за героїв України", а протягом серпня організують виставки знищеної військової техніки і озброєння збройних формувань РФ.

Теги: #заходи #день_памяті_захисників_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:47 26.06.2025
СБУ проводить планові безпекові заходи в Шевченківському районі Києва

СБУ проводить планові безпекові заходи в Шевченківському районі Києва

16:59 21.06.2025
Зеленський анонсував місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію

Зеленський анонсував місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію

19:22 11.06.2025
СБУ проводитиме контррозвідувальні заходи у Львові

СБУ проводитиме контррозвідувальні заходи у Львові

13:33 23.05.2025
Очільник КМВА назвав фейком повідомлення про посилення мобілізаційних заходів у столиці

Очільник КМВА назвав фейком повідомлення про посилення мобілізаційних заходів у столиці

15:19 23.01.2025
У районі Великої Новосілки вживають заходів щодо посилення підрозділів, сплановано дії в разі загострення обстановки - ОСУВ "Хортиця"

У районі Великої Новосілки вживають заходів щодо посилення підрозділів, сплановано дії в разі загострення обстановки - ОСУВ "Хортиця"

19:11 16.01.2025
Молдова чекає на допомогу зарубіжних партнерів для подолання енергокризи

Молдова чекає на допомогу зарубіжних партнерів для подолання енергокризи

10:52 02.01.2025
УІК оголосив конкурси проєктів із промоції читання та випуску книжкової продукції за пріоритетними тематиками

УІК оголосив конкурси проєктів із промоції читання та випуску книжкової продукції за пріоритетними тематиками

00:57 17.12.2024
Група з 12 країн Європи домовилася про посилені заходи проти "тіньового флоту" РФ

Група з 12 країн Європи домовилася про посилені заходи проти "тіньового флоту" РФ

18:31 20.11.2024
Урочисті заходи до 35-річчя Оксамитової революції у Чехословаччині відбулись у Києві

Урочисті заходи до 35-річчя Оксамитової революції у Чехословаччині відбулись у Києві

07:10 08.11.2024
Держпродспоживслужба за 9 міс.-2024 оштрафувала порушників антитютюнового законодавства на 4,2 млн грн

Держпродспоживслужба за 9 міс.-2024 оштрафувала порушників антитютюнового законодавства на 4,2 млн грн

ВАЖЛИВЕ

У Румунії перекинувся автобус з 55 українцями – МЗС

Ердоган: Трамп готовий приїхати до Туреччини задля миру в Україні, якщо приїде Путін

Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено – Сирський

У Брюсселі відбудеться засідання Європейської ради

У роботі застосунку "Резерв+" спостерігаються тимчасові труднощі

ОСТАННЄ

Результати НМТ-2025 фактично аналогічні до минулорічних - директорка УЦОЯО

У Румунії перекинувся автобус з 55 українцями – МЗС

Шмигаль доручив оперативно перерозподілити засоби РЕБ у прифронтові регіони

Посли країн G7 в Україні привітали завершення відбору очільника БЕБ

В Києві підняли кримськотатарський прапор на знак солідарності

Помер колишній мер Одеси Руслан Боделан

Ердоган: Трамп готовий приїхати до Туреччини задля миру в Україні, якщо приїде Путін

СБУ та Нацполіція затримали ще 14 організаторів "ухилянтських схем"

У Києві вже відновили 25 житлових будинків, значно пошкоджених через удари РФ, ще 7 у роботі

Нацгвардія та МВС заявили про спільну позицію у зв'язку з інцидентом в Івано-Франківську

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА