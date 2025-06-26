В День пам’яті загиблих захисників пройде всеукраїнська акції "Сонях"

Кабінет міністрів затвердив план заходів з відзначення у 2025 році Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Згідно з розпорядженням №616 від 25 червня, місцевим і центральним органам влади доручено забезпечити підготовку та проведення 29 серпня у Києві, інших населених пунктах заходів щодо вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Зокрема, в день Дня пам'яті 29 серпня передбачається урочисте покладання квітів на Михайлівській площі біля Стіни Пам’яті у Києві, в інших населених пунктах до пам’ятників, меморіальних знаків, місць поховань захисників України та урочисті збори за участю ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, представників сектору безпеки і оборони, громадськості.

Також в цей день буде приспущений Державний прапор України на адміністративних будівлях органів державної влади, закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств, установ та організацій, у військових частинах та на кораблях.

Крім того, 29 серпня пройде всеукраїнська акції пам’яті "Сонях".

Серед іншого, в цей день буде обмежена трансляція розважальних програм, а також розважально-концертних заходів.

На 30 серпня заплановано проведення щорічного забігу в пам’ять про загиблих воїнів "Шаную воїнів, біжу за героїв України", а протягом серпня організують виставки знищеної військової техніки і озброєння збройних формувань РФ.