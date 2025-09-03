Інтерфакс-Україна
10:54 03.09.2025

Зеленський повідомив, що сьогодні буде у Данії та ввечері – у Парижі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у середу у Данії візьме участь у саміті Україна – держави Північної Європи та Балтії, ввечері проведе зустріч з президентом Франції, а в четвер візьме участь у засіданні "Коаліції охочих", де, зокрема, обговорить необхідність посилення заходів тиску на РФ.

"Про необхідність сильних заходів тиску (на Росію – ІФ-У) будемо говорити з партнерами цими днями. Вже за кілька годин – Данія, саміт Україна – держави Північної Європи та Балтії. Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері – двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США. Дякую всім, хто допомагає. На кожен російський удар потрібна реальна відповідь", - написав він у Телеграмі.

Теги: #коаліція_охочих #заходи #франція #данія #зеленський

