09:29 29.08.2025

Зеленський в День пам'яті захисників: Ми не забуваємо, завдяки кому Україна зберігається

Президент України Володимир Зеленський в День вшанування загиблих за Україну відзначає, що російсько-українська війна є битвою за право країни існувати і українці за це завдячують всім, хто став на її захист.

"Від 2014 року триває ця битва за право України жити. Від 2022 року українці захищаються в повномасштабній війні. Це надзвичайно довгий та складний шлях хоробрості. І ми не забуваємо, завдяки кому Україна зберігається", - написав Зеленський в Телеграм у п'ятницю.

Він відзначив, що 29 серпня вшановується памʼять усіх захисників і захисниць України, які загинули в боях заради незалежної України. "Вічна слава всім, хто став на захист України! Вічна памʼять кожному, хто загинув у боротьбі заради України!", - написав Зеленський.

День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України відзначається з 2019 року, коли Зеленський підписав указ про його затвердження. Дата приурочена до роковин виходу з оточення в Іловайську 29 серпня 2014 року, коли українська армія понесла найбільші втрати на Донбасі.

Символом пам'ятного дня є соняшник.

