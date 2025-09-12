Інтерфакс-Україна
21:20 12.09.2025

Жовква та міністр-делегат Франції Аддад обговорили підготовку до заходів на рівні лідерів під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква обговорив з міністром-делегатом із європейських справ при міністрові Європи та закордонних справ Франції Бенжаменом Аддадом підготовку до заходів на рівні лідерів у Нью-Йорку під час 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як повідомляє пресслужба президента, це питання стало ключовою увагою під час зустрічі. Зокрема, сторони обговорили підготовку до п’ятого саміту міжнародної Кримської платформи та засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей під співголовуванням президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Канади Марка Карні.

Сторони також скоординували подальші кроки у продовження зустрічі коаліції охочих, яка відбулася в Парижі 4 вересня. Ішлося, зокрема, про співпрацю з партнерами, передусім зі США, для посилення санкційного тиску на Росію та фіналізацію ключових компонентів гарантій безпеки для досягнення реального миру.

Жовква зазначив, що важливо запровадити повний комплекс жорстких санкцій проти Росії, зокрема в межах підготовки 19-го санкційного пакета Євросоюзу.

Між тим, окремою увагою стало обговорення прогресу України на шляху до членства у Європейському Союзі.

"Україна та Молдова майже завершили процес скринінгу, який пройшли разом. Наші країни готові до відкриття із Європейським Союзом першого кластера в межах переговорів про вступ", – зазначив Жовква.

Він подякував Франції та особисто Аддаду за всебічну підтримку України.

 

Теги: #оон #заходи #франція #обговорення

