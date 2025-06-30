Інтерфакс-Україна
Події
05:37 30.06.2025

В Азербайджані скасували всі російські культурні заходи

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Азербайджан скасував усі культурні заходи за участі російських державних та приватних установ на знак протесту проти загибелі двох своїх громадян під час поліцейських рейдів, які відбулися у російському місті Єкатеринбург 27 червня, повідомляє ABC News.

Міністерство культури Азербайджану написало у соцмережі X, що концерти, виставки, фестивалі та вистави були скасовані через "демонстративні цілеспрямовані та позасудові вбивства та акти насильства, скоєні російськими правоохоронними органами в Єкатеринбурзі проти азербайджанців за етнічною ознакою".

За даними міністерства закордонних справ Азербайджану, російські правоохоронці в п'ятницю провели обшуки в будинках азербайджанських мешканців в адміністративному центрі Свердловської області. Загинули двоє громадян Азербайджану, кілька інших отримали серйозні поранення, а дев’ять осіб затримані.

У суботу міністерство викликало повіреного у справах посольства Росії в Баку Петра Волокових, вимагаючи повного розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Зазначається, що жертви були ідентифіковані як Зіяддін та Гусейн Сафарови, обом приблизно по 60 років. Їхній брат, Сайфаддін Гусейнлі, повідомив азербайджанському громадському мовнику ITV, що чоловіків закатували до смерті "без будь-якого суду чи розслідування, попри їхню невинуватість".

Він назвав ці рейди "жорстокістю", стверджуючи, що інших били та застосовували до них електрошок.

Джерело: https://abcnews.go.com/International/wireStory/azerbaijan-cancels-russian-events-killings-2-citizens-yekaterinburg-123319600

Теги: #азербайджан #скасування #заходи #рф

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