Жителя Донецька, який брав участь у захопленні Маріуполя як навідник танка, засуджено до 12 років позбавлення волі

Жителя Донецька, який брав участь у бойових діях із захоплення Маріуполя як оператор-навідник танка, засуджено до 12 років позбавлення волі за державну зраду, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"До 12 років за ґратами засуджено жителя Донецька, який із початком повномасштабного вторгнення армії РФ на територію України брав участь у бойових діях проти Збройних сил України як оператор-навідник танка Т-72Б1 у м. Маріуполь", - ідеться у повідомленні Офісу генпрокурора в понеділок.

За інформацією прокуратури, у квітні 2022 року танкіста взяли в полон військовослужбовці ЗСУ у Волноваському районі.

У повідомленні наголошується, що у червні 2014 року, коли Донецьк окупували незаконні збройні формування РФ, чоловік добровільно підписав так званий контракт на проходження військової служби як стрілок мотострілкового батальйону 9-го полку морської піхоти "народної міліції ДНР".

Надалі, як інформують у прокуратурі, ця людина служила кулеметником у незаконних збройних формуваннях зазначеного псевдоправоохоронного органу, а саме у фінансово-економічній міліції, батальйонах "Сомалі", "Чечен", "П'ятнашка".

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури судом йому ухвалено вирок за вчинення державної зради, а також участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України).