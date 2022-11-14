Події

10:10 14.11.2022

Жителя Донецька, який брав участь у захопленні Маріуполя як навідник танка, засуджено до 12 років позбавлення волі

1 хв читати
Жителя Донецька, який брав участь у захопленні Маріуполя як навідник танка, засуджено до 12 років позбавлення волі

Жителя Донецька, який брав участь у бойових діях із захоплення Маріуполя як оператор-навідник танка, засуджено до 12 років позбавлення волі за державну зраду, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"До 12 років за ґратами засуджено жителя Донецька, який із початком повномасштабного вторгнення армії РФ на територію України брав участь у бойових діях проти Збройних сил України як оператор-навідник танка Т-72Б1 у м. Маріуполь", - ідеться у повідомленні Офісу генпрокурора в понеділок.

За інформацією прокуратури, у квітні 2022 року танкіста взяли в полон військовослужбовці ЗСУ у Волноваському районі.

У повідомленні наголошується, що у червні 2014 року, коли Донецьк окупували незаконні збройні формування РФ, чоловік добровільно підписав так званий контракт на проходження військової служби як стрілок мотострілкового батальйону 9-го полку морської піхоти "народної міліції ДНР".

Надалі, як інформують у прокуратурі, ця людина служила кулеметником у незаконних збройних формуваннях зазначеного псевдоправоохоронного органу, а саме у фінансово-економічній міліції, батальйонах "Сомалі", "Чечен", "П'ятнашка".

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури судом йому ухвалено вирок за вчинення державної зради, а також участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України). 

Теги: #вирок #донецьк #навідник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:21 09.11.2022
П'ятьох бойовиків, які брали участь у захопленні Маріуполя та Сєвєродонецька, засуджено до реальних термінів

П'ятьох бойовиків, які брали участь у захопленні Маріуполя та Сєвєродонецька, засуджено до реальних термінів

11:22 05.11.2022
До 7 років в'язниці засуджена російська агентка "Побєда", яка шпигувала за підрозділами ЗСУ

До 7 років в'язниці засуджена російська агентка "Побєда", яка шпигувала за підрозділами ЗСУ

15:38 02.11.2022
Суд засудив бойовика з Луганської області до 8 років позбавлення волі

Суд засудив бойовика з Луганської області до 8 років позбавлення волі

09:53 12.10.2022
У Чугуєві викрито колабораціоніста-навідника

У Чугуєві викрито колабораціоніста-навідника

13:43 26.09.2022
Суд засудив "луцького терориста" Кривоша до 13 років ув'язнення

Суд засудив "луцького терориста" Кривоша до 13 років ув'язнення

19:20 22.09.2022
Апеляційна палата ВАКС скасувала виправдувальний вирок екснардепу Сольвару, який незаконно отримував компенсацію за житло

Апеляційна палата ВАКС скасувала виправдувальний вирок екснардепу Сольвару, який незаконно отримував компенсацію за житло

12:40 05.09.2022
Завербований спецслужбами РФ українець, який здавав координати "Азова", отримав 16 років ув'язнення

Завербований спецслужбами РФ українець, який здавав координати "Азова", отримав 16 років ув'язнення

08:41 05.09.2022
У Харкові затримано чоловіка, який фільмував адмінбудівлі міста з геолокацією їх розташування

У Харкові затримано чоловіка, який фільмував адмінбудівлі міста з геолокацією їх розташування

10:20 01.09.2022
Суд засудив до дев'яти років ув'язнення агента ФСБ, який скоригував ракетний удар по аеродрому "Краматорськ"

Суд засудив до дев'яти років ув'язнення агента ФСБ, який скоригував ракетний удар по аеродрому "Краматорськ"

20:58 16.08.2022
П'ять років ув'язнення отримав "палій" приміщення Офісу омбудсмена та Касаційного кримінального суду у 2021 році

П'ять років ув'язнення отримав "палій" приміщення Офісу омбудсмена та Касаційного кримінального суду у 2021 році

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Не даємо прорвати нашу оборону на Донеччині

Зеленський: На саміті G-20 ми дамо відповіді на питання, що зараз звучать

На Херсонщині російська армія залишила такі ж звірства, що й в інших регіонах України - Зеленський

У Мелітополі було чути гучний вибух

Окупанти нарощують угруповання в Мелітополі та залишають Каховку та Таврійськ

ОСТАННЄ

Рада ЄС з питань закордонних справ схвалить рішення створити навчальну місію для української армії – Боррель

В Україні 7,8 тис. шкіл працюють в очному та змішаному форматах, 5,2 тис. – онлайн

Мінприроди планує створити Держагентство заповідної справи для розвитку національних парків

Владі відомі майже всі прізвища педагогів-колаборантів, вони відповідатимуть перед законом - Шкарлет

Українців немає серед постраждалих унаслідок вибуху у Стамбулі - МЗС

В Ірпені розпочали будівництво модульного містечка на території санаторію "Ластівка"

Ткаченко: У разі встановлення автентичності відео закликаємо вжити негайних процесуальних дій стосовно керівників УПЦ (МП)

За добу окупанти втратили 510 людей особового складу

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2 863 воєнні злочини

На Харківщині через обстріл горіли навчальний заклад і котельня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА