Події

08:52 14.11.2022

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2 863 воєнні злочини

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Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2 863 воєнні злочини

На звільнених ЗС України територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, з початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 1884 га території.

"Фахівцями вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1 884 га. Вилучено 25 994 вибухонебезпечні предмети, знищено – 4 062", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, слідчі Нацполіції України зареєстрували 2863 (зокрема, 49 за минулу добу) воєнних злочинів, вчинених загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (2528) зареєстрована за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 280 кримінальних проваджень розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили понад 2 800 машин.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 12 осіб.

 

 

Теги: #поліція #харківщина #деокупація

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