У Чорному морі залишається 1 носій російських крилатих ракет "Калібр", ще 5 перебувають у Середземному морі

14 російських кораблів, зокрема 1 носій крилатих ракет "Калібр", залишаються в Чорному морі, повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Наголошується, що на цьому носії можуть базуватися 8 ворожих крилатих ракет.

"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель", - йдеться у повідомленні.

У ньому також уточнюється, що у Середземному морі стоять 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", на яких можуть базуватись 76 крилатих ракет.

"За добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 30 суден, з них 4 судна рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря - 32 судна, з них 9 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор", - зазначають у ВМС ЗСУ.

Там додають, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.