Події

11:55 13.11.2022

Унаслідок обстрілів російськими терористами одного з сіл Запорізької області пошкоджено лінію електропередачі – житлову інфраструктуру - голова ОВА

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Унаслідок обстрілів російськими терористами одного з сіл Запорізької області пошкоджено лінію електропередачі – житлову інфраструктуру - голова ОВА

Унаслідок обстрілів російськими терористами одного з сіл Запорізької області пошкоджена лінія електропередач, житлова інфраструктура, повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"Ворог продовжує тероризувати мирне населення області нічними обстрілами. О 2 годині ночі засобами РСЗВ росіяни обстріляли одне з сіл Запорізького району. Пошкоджено лінію електропередачі, житлові будинки, легкові автомобілі. На щастя, люди залишилися неушкодженими", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, рятувальні служби до ранку неділі займалися знешкодженням частин ракети з касетним боєкомплектом, збитої українськими військовослужбовцями і впала в одному з районів Запоріжжя.

Старух зазначив, що небезпечні боєприпаси вивезли за межі житлових кварталів.

 

Теги: #обстріли #запорізька_область

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