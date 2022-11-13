Події

11:33 13.11.2022

На Харківщині за добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано - Синєгубов

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На Харківщині за добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано - Синєгубов

За минулу добу російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області, в результаті сталася пожежа, поранених серед мирного населення не зафіксовано, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Вовчанськ близько 16 години внаслідок російських обстрілів пошкоджена квартира в багатоквартирному будинку, сталася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав. Протягом доби поранених серед цивільного населення медики не зафіксували", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що за добу піротехніки ДСНС знешкодили 404 вибухонебезпечних предмета на деокупованих територіях.

Теги: #дснс #харківська_область

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