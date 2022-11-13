Події

07:48 13.11.2022

Американський генерал спрогнозував перебіг війни після деокупації Херсона

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Американський генерал спрогнозував перебіг війни після деокупації Херсона

Звільнення Херсона дозволить українським військовим завдавати ударів з HIMARS по росіянах, які перебувають на підступах до Криму, тим самим послабивши оборону окупантів та вплинувши на подальшу деокупацію, припустив генерал США у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес.

"HIMARS скоро стрілятимуть із Херсона. Підступи до Криму в межах досяжності. Це послабить російську оборону, тоді як "ліве крило" контрнаступу до січня візьме Маріуполь та Мелітополь. Потім починається вирішальний етап кампанії...звільнення Криму", - написав Ходжес у мікроблозі твіттер.

Ходжес зазначив, що важливу роль може відіграти надання Україні далекобійних ракет ATACMS, які дозволять українським військам завдавати ударів по російських військових базах у тимчасово окупованому Криму з Херсона.

 

 

 

 

Теги: #прогноз #війна #ходжес

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