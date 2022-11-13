Два судна завантажуються в Одесі та "Чорноморську" - 80 тис. тонн пшениці для ВПП ООН

Два балкери, зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй, зайшли до портів Великої Одеси під завантаження пшеницею для мешканців Ефіопії, Ємену та Афганістану, повідомляє Адміністрація морських портів України у суботу на фейсбук-сторінці.

За її даними, в Одеському порту 40 тис. тонн української пшениці для Ефіопії завантажують на балкер Bozburun M, а в порту "Чорноморськ" такий самий обсяг пшениці для мешканців Ємену та Афганістану забере балкер Gokova M.

Крім того, зазначила АМПУ, у суботу, в рамках реалізації "Зернової ініціативи" з порту "Чорноморськ" вийшли два судна з 27 тис. тонн агропродукції, яка буде направлена до країн Азії.

Згідно з повідомленням, у портах Великої Одеси під обробкою перебувають 33 судна, в які завантажується 920 тис. тонн української агропродукції.

Загалом від початку "зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 444 судна, які експортували 10,3 млн. тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи.

Як повідомлялося, у Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії було підписано два документи про створення спочатку терміном на 120 днів коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморськ", Одеса та "Південний". Україна ставила за мету вийти на експорт 3 млн тонн агропродукції на місяць у рамках ініціативи.

Після заяви Росії 29 жовтня про вихід із "зернової ініціативи" через нібито атаку України на кораблі в Севастополі експорт загальмувався і здійснювався із затримками: лише близько 100 тис. тонн за тиждень, тоді як раніше такі обсяги вирушали в середньому за день.

Про зняття перешкод було заявлено 2 листопада. Очікується, що темпи експорту відновляться.