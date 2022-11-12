Події

19:46 12.11.2022

ЗС України під час наступу захоплюють велику кількість зброї та військової техніки армії РФ

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ЗС України під час наступу захоплюють велику кількість зброї та військової техніки армії РФ

У результаті просування українських військ вперед у розпорядження Сил оборони потрапляє велика кількість російських озброєнь та військової техніки, повідомляє Міністерство оборони України.

"Сили оборони України під час результативних просувань вперед не тільки звільняють тисячі квадратних кілометрів та велику кількість населених пунктів, а й захоплюють чимало зразків озброєння та військової техніки армії рф. У вмілих руках наших воїнів ця трофейна техніка вже працює на українську перемогу", - наголошується. у повідомленні у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #зсу #трофеї

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