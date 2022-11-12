Воєнна розвідка підтверджує інформацію про підготовку домовленості між РФ та Іраном про постачання балістичних ракет

Воєнна розвідка України підтвердила інформацію про підготовку проєкту домовленості про постачання іранських балістичних ракет до Росії, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО).

"Ми розуміємо загрозу застосування балістичних ракет проти нашої держави, тому сьогодні дуже активна позиція нашої дипломатії, військової розвідки та інших структур, які наполегливо працюють, щоб довести світовій спільноті, наскільки небезпечні поставки Іраном озброєнь до Росії", - сказав представник ГУР МО Вадим Скібіцький.

За його словами, є практичні результати – після демонстрації реальних доказів Іран змінив свою позицію і перестав спростовувати свою причетність до поставок озброєння Росії.

"За даними воєнної розвідки України, влітку цього року було укладено контракт Росії з Іраном з постачання близько 1750 безпілотних літальних апаратів двох видів – Shahed і Mohajer. Перша партія таких БПЛА, що надійшла в Росію, становила близько 350 одиниць, друга – близько 250 одиниць", - додав Скібіцький.