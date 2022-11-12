Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 634,7 млн

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі на ранок суботи досягла 634 млн 740 тис. 297, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 609 тис. 313 осіб.

До країн із більш ніж 30 млн випадків зараження належать США, Індія, Франція, Бразилія та Німеччина.

Кількість інфікованих та померлих від наслідків зараження склала:

США - 97 млн 990 тис. 681 та 1 млн 74 тис. 524.

Індія - 44 млн 665 тис. 643 та 530 тис. 528.

Франція - 37 млн 288 тис. 432 та 158 тис. 711 (дані на ранок п'ятниці).

Бразилія - 34 млн 908 тис. 198 та 688 тис. 656.

Німеччина - 36 млн 33 тис. 94 та 155 тис. 588.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети на ранок суботи склав 848,6. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. 286 осіб, в Індії – 377, у Франції – 2 тис. 405, у Бразилії – 3 тис. 198, у Німеччині – 1 тис. 855.