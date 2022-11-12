Події

08:43 12.11.2022

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 634,7 млн

1 хв читати
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 634,7 млн

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі на ранок суботи досягла 634 млн 740 тис. 297, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 609 тис. 313 осіб.

До країн із більш ніж 30 млн випадків зараження належать США, Індія, Франція, Бразилія та Німеччина.

Кількість інфікованих та померлих від наслідків зараження склала:

США - 97 млн 990 тис. 681 та 1 млн 74 тис. 524.

Індія - 44 млн 665 тис. 643 та 530 тис. 528.

Франція - 37 млн 288 тис. 432 та 158 тис. 711 (дані на ранок п'ятниці).

Бразилія - 34 млн 908 тис. 198 та 688 тис. 656.

Німеччина - 36 млн 33 тис. 94 та 155 тис. 588.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети на ранок суботи склав 848,6. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. 286 осіб, в Індії – 377, у Франції – 2 тис. 405, у Бразилії – 3 тис. 198, у Німеччині – 1 тис. 855.

Теги: #статистика #світ #коронавірус

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:26 11.11.2022
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 634 млн

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 634 млн

07:44 11.11.2022
Apple залишився найдорожчим брендом у світі, Microsoft випередив Amazon

Apple залишився найдорожчим брендом у світі, Microsoft випередив Amazon

20:43 08.11.2022
Зеленський закликав створити глобальну платформу для оцінки збитків, завданих довкіллю воєнними діями

Зеленський закликав створити глобальну платформу для оцінки збитків, завданих довкіллю воєнними діями

08:34 08.11.2022
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 632,9 млн

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 632,9 млн

20:37 07.11.2022
Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у жовтні розширився до $0,8 млрд

Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у жовтні розширився до $0,8 млрд

20:00 05.11.2022
Чистий відтік з України скоротився цього тижня до 5 тис. – Держприкордонслужба

Чистий відтік з України скоротився цього тижня до 5 тис. – Держприкордонслужба

21:12 02.11.2022
Куратор України у МВФ Джулі Козак стане директором із комунікацій фонду

Куратор України у МВФ Джулі Козак стане директором із комунікацій фонду

08:37 02.11.2022
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 630,9 млн

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 630,9 млн

19:13 01.11.2022
В Україні за два тижні продано 5,54 тис. га сільгоспземель

В Україні за два тижні продано 5,54 тис. га сільгоспземель

07:34 31.10.2022
Майже 1 тис. нелегалів переправилися за день до Британії через протоку Ла-Манш

Майже 1 тис. нелегалів переправилися за день до Британії через протоку Ла-Манш

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У ДТЕК допускають триваліші обмеження електропостачання у Києві з холодами при збереженні пропускної спроможності мереж на наявному рівні

Зеленський підтвердив готовність України продовжувати роботу у рамках реалізації ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" для економічного та соціального посилення "спільної Європи"

Росія не думає про мирні переговори, а хоче завдати Україні найболіснішої шкоди

Зеленський закликав здатися російських солдатів, які залишилися на правому березі Дніпра

Ми повертаємо Херсон – Зеленський

ОСТАННЄ

За минулу добу від обстрілів у Донецькій області загинуло дві людини, четверо – поранені

Справа про недбалість групи харківських митників, через яку в Україну ввозився російський метанол під виглядом розчинника для фарб, направлена до суду

Китайська ракета-носій вивела на орбіту метеорологічний супутник, повідомила аерокосмічна корпорація країни

ЄС посилюватиме свій оборонний потенціал

За добу на півдні знищено 25 окупантів, 9 одиниць техніки, склад боєприпасів

Розпочалася підготовка проєкту "Міський електротранспорт Харкова", який планується реалізувати спільно з ЄІБ

За ніч окупанти випустили понад 50 снарядів по Нікопольському району

Радник президента США з нацбезпеки анонсував продовження постачання американського озброєння Україні

Окупанти використовують будівлі релігійних та освітніх закладів для розміщення військової техніки на окупованих територіях

Минулої доби ворог завдав 4 ракетні і 23 авіаційні удари по населених пунктах України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА