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07:34 12.11.2022

ЄС посилюватиме свій оборонний потенціал

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ЄС посилюватиме свій оборонний потенціал

Військова допомога Євросоюзу Україні вплинула на оборонні запаси країн ЄС, і треба виправляти цю ситуацію, заявив журналістам високопоставлений європейський чиновник.

"Ми поставили багато військового оснащення Україні, а це означає, що наші власні запаси сьогодні невеликі. У зв'язку з цим ми розуміємо, що нам потрібно посилювати наші критично важливі оборонні можливості", - сказав співрозмовник представникам ЗМІ, знайомлячи їх на умови анонімності. з порядком денним майбутнього 15 листопада у Брюсселі засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони.

З огляду на це, продовжило джерело, держави-члени, спираючись на "Стратегічний компас зміцнення безпеки та оборони ЄС до 2030 року", мають намір проводити "щорічні міністерські наради щодо посилення європейських оборонних можливостей".

"Перша нарада відбудеться у вівторок, 15 листопада, і вона буде складовою засідання Ради ЄС із закордонних справ на рівні міністрів оборони", - повідомив функціонер ЄС.

За його словами, країни Євросоюзу збільшують витрати в сфері оборони і важливо, щоб держави-члени ЄС згуртовано працювали над оборонним потенціалом.

 

 

Теги: #оборона #запаси #євросоюз #можливості

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