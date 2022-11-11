Події

18:54 11.11.2022

Сили оборони продовжують деокупацію української території на херсонському напрямку - Генштаб ЗСУ

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Сили оборони продовжують деокупацію української території на херсонському напрямку - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують звільняти територію країни від російських окупантів на херсонському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у п'ятницю.

"Під час успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ у деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра. Продовжуються заходи щодо виявлення та знищення противника у низці населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що з міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде надано згодом.

Теги: #зсу #деокупація #херсонська_область

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