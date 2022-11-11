"Укрзалізниця" планує запуск поїзда Прага - Чоп

АТ "Укрзалізниця" у співпраці з чеськими перевізниками планує запустити поїзд Прага - Чоп.

Як зазначається у повідомленні у телеграм-каналі "Укрзалізниці", дату початку курсування цього поїзда буде оголошено додатково.

Крім того, з 11 грудня 2022 року курсуватимуть поїзди: Відень (Австрія) - Чоп та Кошице (Словаччина) - Чоп.

Крім того, через станцію "Чоп" курсують такі рейси:

- №59/60 Київ - Чоп;

- №749 Київ - Відень;

- №4/3 Запоріжжя - Ужгород;

- №45/46 Ужгород - Харків;

- № 81/82 Київ - Ужгород;

- №749/750 Київ - Ужгород;

- №265/266 Ковель - Ужгород (новопризначений).