"Укрзалізниця" планує запуск поїзда Прага - Чоп
АТ "Укрзалізниця" у співпраці з чеськими перевізниками планує запустити поїзд Прага - Чоп.
Як зазначається у повідомленні у телеграм-каналі "Укрзалізниці", дату початку курсування цього поїзда буде оголошено додатково.
Крім того, з 11 грудня 2022 року курсуватимуть поїзди: Відень (Австрія) - Чоп та Кошице (Словаччина) - Чоп.
Крім того, через станцію "Чоп" курсують такі рейси:
- №59/60 Київ - Чоп;
- №749 Київ - Відень;
- №4/3 Запоріжжя - Ужгород;
- №45/46 Ужгород - Харків;
- № 81/82 Київ - Ужгород;
- №749/750 Київ - Ужгород;
- №265/266 Ковель - Ужгород (новопризначений).