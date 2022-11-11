Зібрано кошти на перший морський дрон українського виробництва, він називатиметься "Херсон" - Федоров
Кошти на закупівлю першого морського дрона українського виробництва вже зібрані, він називатиметься "Херсон", повідомив у телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Зібрано на перший морський дрон. Він називатиметься "Херсон", - повідомив міністр, додавши, що один такий апарат коштує 10 млн гривень.
За словами Федорова, наразі потрібно зібрати кошти на перші 10 одиниць.
"Це унікальна та засекречена українська технологія", - зазначив він.
Зокрема, зазначив міністр, у вартість входять сам дрон, оснащений системою автопілотування, відеопідсистемами, зокрема нічного бачення, спеціальним зв'язком, захищеним від впливу ворожих засобів РЕБ, резервними модулями зв'язку та бойовою частиною.
Крім того, у вартість входить наземна автономна станція управління, система транспортування та зберігання, центр обробки даних і "декілька особливих сюрпризів для наших ворогів".
За словами Федорова, такі безпілотники вже показали себе в бухті Севастополя, вразивши флагман російського флоту "Адмірал Макаров", після чого Росія втратила беззаперечну перевагу на воді.
У перспективі, як розповів міністр цифрової трансформації, необхідно зібрати кошти на 100 морських дронів, оскільки "вони зможуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря".
"Маленькі та швидкі дрони здатні успішно атакувати російські кораблі вартістю сотні мільйонів доларів", - додав він і закликав долучатися до створення першого українського флоту морських дронів український бізнес.
Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив збір коштів на армію морських дронів у рамках благодійної платформи UNITED24.