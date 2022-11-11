Події

17:17 11.11.2022

Зібрано кошти на перший морський дрон українського виробництва, він називатиметься "Херсон" - Федоров

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Зібрано кошти на перший морський дрон українського виробництва, він називатиметься "Херсон" - Федоров

Кошти на закупівлю першого морського дрона українського виробництва вже зібрані, він називатиметься "Херсон", повідомив у телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Зібрано на перший морський дрон. Він називатиметься "Херсон", - повідомив міністр, додавши, що один такий апарат коштує 10 млн гривень.

За словами Федорова, наразі потрібно зібрати кошти на перші 10 одиниць.

"Це унікальна та засекречена українська технологія", - зазначив він.

Зокрема, зазначив міністр, у вартість входять сам дрон, оснащений системою автопілотування, відеопідсистемами, зокрема нічного бачення, спеціальним зв'язком, захищеним від впливу ворожих засобів РЕБ, резервними модулями зв'язку та бойовою частиною.

Крім того, у вартість входить наземна автономна станція управління, система транспортування та зберігання, центр обробки даних і "декілька особливих сюрпризів для наших ворогів".

За словами Федорова, такі безпілотники вже показали себе в бухті Севастополя, вразивши флагман російського флоту "Адмірал Макаров", після чого Росія втратила беззаперечну перевагу на воді.

У перспективі, як розповів міністр цифрової трансформації, необхідно зібрати кошти на 100 морських дронів, оскільки "вони зможуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря".

"Маленькі та швидкі дрони здатні успішно атакувати російські кораблі вартістю сотні мільйонів доларів", - додав він і закликав долучатися до створення першого українського флоту морських дронів український бізнес.

Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив збір коштів на армію морських дронів у рамках благодійної платформи UNITED24.

Теги: #дрон #united24

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