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16:44 11.11.2022

ЄС збирає свої незалежні підтвердження можливих постачань Іраном балістичних ракет РФ

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ЄС збирає свої незалежні підтвердження можливих постачань Іраном балістичних ракет РФ

Європейський Союз обізнаний про повідомлення ЗМІ щодо можливих постачань Іраном Росії балістичних ракет для подальшого використання у війні проти України та збирає свої власні незалежні докази.

Про це у п'ятницю у Брюсселі журналістам на умовах анонімності повідомив високопоставлений європейський дипломат.

"Нам відомі повідомлення про передачу балістичних ракет від Ірану Росії для використання в агресії проти України. Якщо це станеться, то насамперед це буде порушенням відповідної Резолюції Ради Безпеки ООН, по-друге, ми працюємо над тим, щоб отримати наші незалежні підтвердження тому, що це правда, що це відбувається. Але ми глибоко стурбовані, тому що це буде ще одним кроком Ірану щодо його допомоги Росії", - сказав він.

Дипломат наголосив, що для ЄС "це дуже серйозний розвиток".

"Ми дуже чітко сказали Ірану, тричі за останні 15 днів, що це серйозно, й Іран - єдина країна в міжнародній спільноті разом із Північною Кореєю, яка у військовому плані допомагає Росії. Якщо це підтвердиться, ми розпочнемо дії у формі санкцій. Чи можемо ми цьому запобігти - давайте подивимося, як розвиватимуться події. Але що я можу сказати, що ми розпочнемо дуже серйозні дії, оскільки це дуже серйозний розвиток", - запевнив співрозмовник журналістів.

За його словами, питання постачання озброєння Іраном Росії, зокрема дронів, які вже були використані в агресії проти України, також буде предметом обговорення на засіданні Європейської ради з питань закордонних справ, яке відбудеться у понеділок.

"Високий представник (Жозеп Боррель) спілкувався щонайменше тричі з міністром закордонних справ Ірану, говорячи, що це серйозно, і така діяльність має бути припинена чим швидше, тим краще", - передав дипломат зміст розмови.

Теги: #єс #ракети #іран #підтвердження

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