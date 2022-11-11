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14:27 11.11.2022

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача визначили першочергові заходи зі стабілізації ситуації на нещодавно деокупованих територіях Херсонщини

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На засіданні Ставки верховного головнокомандувача визначили першочергові заходи зі стабілізації ситуації на нещодавно деокупованих територіях Херсонщини

Учасники чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача в п'ятницю визначили першочергові заходи зі стабілізації ситуації на нещодавно деокупованих територіях Херсонської області, повідомляє пресслужба президента.

Зокрема, було заслухано доповіді головнокомандувача Збройних сил і командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на передовій.

"Окрему увагу члени Ставки приділили подіям на південному напрямку фронту. Учасники засідання визначили першочергові заходи зі стабілізації ситуації на нещодавно деокупованих територіях", – зазначено в повідомленні.

Крім того, члени Ставки обговорили ефективність захисту енергетичної інфраструктури від ворожих атак та відновлення об'єктів, які постраждали внаслідок російських обстрілів.

У засіданні взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки приєдналися міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, керівники силових відомств і правоохоронних органів.

Теги: #ставка #херсонська_область

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