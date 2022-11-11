У Києві презентували проєкт відродження Маріуполя після деокупації, "Метінвест" має намір відновити метпідприємства

У Києві презентували проєкт відродження Маріуполя – Mariupol Reborn, який має на меті створення плану відновлення міста Марії після деокупації.

Згідно з пресрелізом, партнерами проєкту будуть SCM, група "Метінвест", Донецька ОВА, USAID, Європейський банк реконструкції та розвитку та Світовий банк.

Mariupol Reborn складатиметься з кількох етапів. За підтримки проєкту USAID буде розроблено вид міста. Після цього відбудуться етапи, присвячені стратегії швидкого відновлення критичної інфраструктури та оцінюванню збитків. Далі заплановано сформувати генеральний план відродження та розпочати його реалізацію.

Як зазначається у пресрелізі, однією із головних складових оновлення міста є відродження промисловості. Водночас уточнено, що, зокрема, група "Метінвест" поставила за мету відновити металургійні підприємства, і вже розробляється стратегія, якими вони будуть.

"Ми розглядаємо різні варіанти, якими будуть меткомбінати після перемоги України. Ще до війни "Метінвест" став на шлях декарбонізації. Це затверджений вектор розвитку. Ми побудуємо екологічно чисте, енергозбережне та економічно обґрунтоване виробництво. Метпідприємства Маріуполя мають стати потужним високотехнологічним промисловим хабом України" , – пояснив генеральний директор групи Юрій Риженков, якого цитує пресслужба.

За словами СЕО, єдине, що для цього потрібно, - "це переконлива перемога України", а "Метінвест" завжди був і продовжить бути надійною підтримкою держави в економічній, оборонній та соціальній сферах.

На презентації нового проєкту голова військової адміністрації в Донецькій області Павло Кириленко констатував, що місто знищено дощенту.

"Така сьогоднішня реальність. І ми маємо бути готові зіткнутися з цією реальністю завтра, коли Маріуполь буде звільнено. Бути готовими означає знати, як говорити з людьми, і знати, як відбудовувати місто з нуля. Для цього нам і потрібна стратегія відновлення Маріуполя вже зараз ", - сказав Кириленко.

У свою чергу, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що написанням плану відродження Маріуполя займатиметься проєктний офіс, що об'єднує провідних міжнародних та українських експертів, міжнародні організації, національні фонди, представників влади всіх рівнів та великий український бізнес. "Це чіткий план, реалізація якого перетворить Маріуполь із символу війни та руйнувань на вітрину відродження для всього світу. Після деокупації життя повернеться до міста біля моря, Маріуполь переродиться. І це стане нашою спільною перемогою!", - переконаний мер.

Водночас директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко наголосила, що зараз саме час створювати план переродження міста, формувати коло партнерів та підтримки та проєктувати майбутнє.

"Ми абсолютно впевнені, що над Маріуполем знову замайорить прапор України і з ним до міста повернеться цивілізація, свобода, право на краще майбутнє", - сказала вона.

Пропозиції щодо відродження міста планують обговорюватись із маріупольцями через центри підтримки переселенців "ЯМаріуполь".