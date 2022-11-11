Події

11:54 11.11.2022

У "Довженко-Центрі" заявляють, що до них знову приїхали правоохоронці

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У "Довженко-Центрі" заявляють, що до них знову приїхали правоохоронці

У "Довженко-Центрі" заявляють, що до них знову приїхали правоохоронні органи.

"СБУ, прокуратура і поліція знову приїхали в центр. Сьогодні Довженко-Центр не працює, оскільки ми перейшли на 4-денний робочий тиждень через недофінансування. Правоохоронці, очевидно, збираються ламати двері", - йдеться в повідомленні центру.

Також організація має інформацію, що Державне агентство з питань кіно нібито "планує ще раз спробувати привезти Юлію Каждан на робоче місце силовим методом".

Як повідомлялося, раніше Довженко-Центр заявив, що рішення Держкіно про його ліквідацію буде великим репутаційним ударом по міжнародному іміджу України. Водночас Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що виступає проти "нехтування та ліквідації кіноспадщини", а також зазначило, що інформація про ліквідацію є несподіванкою для нього.

Пізніше Держкіно заявило, що його наказ не передбачає ліквідацію центру, лише реорганізацію, а після реорганізації Довженко-Центр продовжить своє функціонування як культурний і музейний центр.

Українська кіноакадемія закликає Держкіно відкликати наказ про реорганізацію Довженко-Центру та провести консультації щодо діяльності підприємства.

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики 26 серпня звернувся до Держкіно та Кабінету Міністрів із проханням скасувати рішення про реорганізацію Довженко-Центру.

Голова Держкіно 2 листопада призначила Юлію Каждан новим виконувачем обов'язків генерального директора Довженко-Центру. Крім того, було оголошено, що для експертної оцінки колекцій Довженко-Центру буде створено міжвідомчу комісію.

Після цього колектив Довженко-Центру висловив незгоду з діями Держкіно та заявив, що не визнає процедури призначення нового керівника. Згодом він не допустив в. о. генерального директора до виконання обов'язків.

10 листопада в Довженко-Центрі заявили, що в їхній будівлі проводяться слідчі дії. Зокрема, тривав обшук, правоохоронці шукали документи, пов'язані з забудовником, який зводить житловий комплекс біля Довженко-Центру, а також СБУ вилучила печатку установи.

Теги: #правоохоронці #довженко_центр

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