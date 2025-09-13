Президент надав ДП "Національний центр Олександра Довженка" статус національного

Президент України Володимир Зеленський надав статус національного державному підприємству "Національний центр Олександра Довженка".

"Ураховуючи вагомі здобутки Державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" в збереженні, популяризації, дослідженні та поширенні національної кінематографічної спадщини в Україні та за кордоном, постановляю: Надати статус національного Державному підприємству "Національний центр Олександра Довженка", - йдеться в указі від 12 вересня, оприлюдненому на сайті глави держави.