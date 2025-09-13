Інтерфакс-Україна
Події
14:12 13.09.2025

Президент надав ДП "Національний центр Олександра Довженка" статус національного

1 хв читати
Президент надав ДП "Національний центр Олександра Довженка" статус національного

Президент України Володимир Зеленський надав статус національного державному підприємству "Національний центр Олександра Довженка".

"Ураховуючи вагомі здобутки Державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" в збереженні, популяризації, дослідженні та поширенні національної кінематографічної спадщини в Україні та за кордоном, постановляю: Надати статус національного Державному підприємству "Національний центр Олександра Довженка", - йдеться в указі від 12 вересня, оприлюдненому на сайті глави держави.

Теги: #довженко_центр #національний

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:50 06.08.2025
У Мінкультури наразі немає планів реорганізовувати "Довженко-Центр" - Григоренко

У Мінкультури наразі немає планів реорганізовувати "Довженко-Центр" - Григоренко

14:30 06.01.2025
"Довженко-Центр" запустив онлайн-кінотеатр з українськими фільмами різних епох

"Довженко-Центр" запустив онлайн-кінотеатр з українськими фільмами різних епох

16:24 13.09.2024
Суди щодо "Довженко-Центру" ще тривають, контракт зі мною так і не підписали - Олена Гончарук

Суди щодо "Довженко-Центру" ще тривають, контракт зі мною так і не підписали - Олена Гончарук

17:08 31.10.2023
У "Довженко-Центрі" закликають Кабмін не схвалювати Стратегію розвитку кіно, яка передбачає фактичну ліквідацію центру

У "Довженко-Центрі" закликають Кабмін не схвалювати Стратегію розвитку кіно, яка передбачає фактичну ліквідацію центру

10:58 12.07.2023
Суд визнав незаконним наказ Держкіно про реорганізацію "Довженко-Центру"

Суд визнав незаконним наказ Держкіно про реорганізацію "Довженко-Центру"

22:05 21.07.2019
Національний екзит-пол: До Ради проходять партії "Слуга народу" - 44,2% голосів, "ОПЗЖ" - 11,4%, "Євросолідарність" - 8,8%, "Батьківщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%

Національний екзит-пол: До Ради проходять партії "Слуга народу" - 44,2% голосів, "ОПЗЖ" - 11,4%, "Євросолідарність" - 8,8%, "Батьківщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%

20:07 21.07.2019
Національний екзит-пол: У Раду проходять партії "Слуга народу" -43,9% голосів, "ОПЗЖ" - 11,5%, "Євросолідарність" - 8,9%, "Батьківщина" – 7,6%, "Голос" - 6,3%

Національний екзит-пол: У Раду проходять партії "Слуга народу" -43,9% голосів, "ОПЗЖ" - 11,5%, "Євросолідарність" - 8,9%, "Батьківщина" – 7,6%, "Голос" - 6,3%

23:14 31.03.2019
Національний екзит-пол на 20:00: до другого туру президентських перегонів виходять Зеленський із 30,6% і Порошенко з 17,8%

Національний екзит-пол на 20:00: до другого туру президентських перегонів виходять Зеленський із 30,6% і Порошенко з 17,8%

23:06 31.03.2019
Національний екзит-пол на 20:00: до другого туру президентських перегонів виходять Зеленський із 30,6% і Порошенко з 17,8%

Національний екзит-пол на 20:00: до другого туру президентських перегонів виходять Зеленський із 30,6% і Порошенко з 17,8%

20:28 31.03.2019
Національний екзит-пол: До другого туру президентських перегонів виходять Зеленський і Порошенко

Національний екзит-пол: До другого туру президентських перегонів виходять Зеленський і Порошенко

ВАЖЛИВЕ

Генштаб: У Куп’янську три трубопроводи з чотирьох вже пошкоджені, вихід з четвертого - під контролем Сил оборони

Ворог гатить по Костянтинівці: щонайменше троє загиблих і шість поранених

В Україні зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях

ЗС України відбили майже 50 ворожих атак на покровському напрямку

Зеленський: Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана

ОСТАННЄ

Держпремією ім.Довженка нагороджений творчий колектив за створення фільму "Медовий місяць"

Генштаб: У Куп’янську три трубопроводи з чотирьох вже пошкоджені, вихід з четвертого - під контролем Сил оборони

Шістьох кіномитців нагороджено орденом "За заслуги" III ступеня (посмертно)

Ворог гатить по Костянтинівці: щонайменше троє загиблих і шість поранених

В Україні буде по-осінньому тепло, короткочасні дощі - лише на крайньому заході

У Польщі оголосили про початок операції НАТО "Східний вартовий"

П’ятеро жителів Донеччини зазнали поранень за добу внаслідок російських атак

ГА ООН схвалила декларацію про врегулювання питання створення двох держав між Ізраїлем та Палестиною

Безпілотники СБУ в порту Приморськ уразили два танкери "тіньового флоту" РФ – ЗМІ

На НВМК відбулося перше поховання упізнаного Захисника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА