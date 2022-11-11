Деякі мережеві оператори почали повідомляти про аварійні відключення електроенергії у п'ятницю через ворожі атаки енергооб'єктів

Деякі оператори систем розподілу електроенергії (обленерго) почали повідомляти про застосування у п'ятницю графіків аварійних відключень за розпорядженням НЕК "Укренерго".

Про застосування екстрених відключень у Києві та області повідомили "ДТЕК Київські електромережі" і "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

"Стабілізаційні графіки наразі не діють", - уточнили компанії на своїх сторінках у фейсбуці.

Про запровадження з 4:00 графіків аварійних відключень повідомили на сайті в "Черкасиобленерго".

Як зазначили в "Чернігівобленерго", через атаки російськими загарбниками об'єктів критичної інфраструктури вночі 11 листопада і серйозне пошкодження важливого об'єкта "Укренерго" від нього було отримано додаткові вказівки щодо обмеження споживання електроенергії.

"Уперше за весь період нам довелося відхилитися від графіка можливих відключень", - зазначили в компанії.

Там наголосили, що енергетики роблять усе можливе, щоб оптимізувати свою роботу і подати електроенергію в оселі, проте попереджають, що сьогодні відключення не збігатимуться з графіком і можуть тривати понад 4 години.

Зі свого боку "Хмельницкобленерго" повідомило про застосування графіків погодинних відключень з 15:00 до 20:00, як і анонсувало "Укренерго" ввечері 10 листопада, але попередило про можливе застосування додаткових обмежень або скасування запланованих.

Як повідомлялося, на п'ятницю, 11 листопада, "Укренерго" анонсувало графіки погодинних відключень, без застосування аварійних. Режим планових відключень мав діяти з 05:00 до 23:00 у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській і Донецькій областях, з 15:00 до 20:00 - у решті областей України.

Уранці п'ятниці CEO YASNO Сергій Коваленко попередив, що в Києві 11 листопада через нові російські атаки на енергооб'єкти знову застосовуватимуться значні екстрені відключення електроенергії, яких не було з понеділка.

Поки що повідомлялося лише про влучання в один із критичних об'єктів інфраструктури на Вінниччині.