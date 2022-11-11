Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 634 млн

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі на ранок п'ятниці досягла 634 млн 270 тис. 502, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 607 тис. 765 осіб.

До країн із більш ніж 30 млн випадків зараження належать США, Індія, Франція, Бразилія та Німеччина.

Кількість інфікованих та померлих від наслідків зараження склала:

США - 97 млн 977 тис. 357 та 1 млн 74 тис. 485.

Індія - 44 млн 664 тис. 810 та 530 тис. 520.

Франція - 37 млн 288 тис. 432 та 158 тис. 711.

Бразилія - 34 млн 889 тис. 576 та 688 тис. 607.

Німеччина - 36 млн 5 тис. 25 та 155 тис. 403.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети на ранок п'ятниці склав 848,3. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. 285 осіб, в Індії – 377, у Франції – 2 тис. 404, у Бразилії – 3 тис. 198, у Німеччині – 1 тис. 853.