Норвегія вкладе близько 1,5 млрд норвезьких крон до британського фонду для України

Уряд Норвегії готується вкласти близько 1,5 млрд норвезьких крон до Міжнародного фонду для України, який очолює Велика Британія.

Як повідомляється на сайті уряду Норвегії, вкладення йде на додаток до 400 мільйонів норвезьких крон, які раніше Норвегія пожертвувала фонду. Фінансування було використано для придбання безпілотників, засобів придушення дронів та артилерійських снарядів.

Нова пожертва є частиною 3 мільярдів норвезьких крон, які норвезький уряд надасть на військову підтримку Україні 2022 року.