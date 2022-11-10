Події

20:55 10.11.2022

Норвегія вкладе близько 1,5 млрд норвезьких крон до британського фонду для України

1 хв читати
Норвегія вкладе близько 1,5 млрд норвезьких крон до британського фонду для України

Уряд Норвегії готується вкласти близько 1,5 млрд норвезьких крон до Міжнародного фонду для України, який очолює Велика Британія.

Як повідомляється на сайті уряду Норвегії, вкладення йде на додаток до 400 мільйонів норвезьких крон, які раніше Норвегія пожертвувала фонду. Фінансування було використано для придбання безпілотників, засобів придушення дронів та артилерійських снарядів.

Нова пожертва є частиною 3 мільярдів норвезьких крон, які норвезький уряд надасть на військову підтримку Україні 2022 року.

 

Теги: #фонд #україна #підтримка #велика_британія #норвегія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:15 10.11.2022
Нідерланди внесуть 100 млн євро до очолюваного Великою Британією фонду підтримки України

Нідерланди внесуть 100 млн євро до очолюваного Великою Британією фонду підтримки України

21:02 10.11.2022
Глави оборонних відомств трьох країн Європи вважають, що Україна сама обере момент для переговорів із РФ, і виступають проти тиску на Київ у цьому питанні

Глави оборонних відомств трьох країн Європи вважають, що Україна сама обере момент для переговорів із РФ, і виступають проти тиску на Київ у цьому питанні

20:37 10.11.2022
США надішлють Україні новий пакет військової допомоги, включно з ракетами для систем ППО

США надішлють Україні новий пакет військової допомоги, включно з ракетами для систем ППО

18:58 10.11.2022
Прем'єр Великої Британії: Ми направимо Україні ще 1 тис. ракет "земля-повітря" і зимові комплекти

Прем'єр Великої Британії: Ми направимо Україні ще 1 тис. ракет "земля-повітря" і зимові комплекти

16:27 10.11.2022
Велика Британія поставить Україні тисячу зенітних ракет та понад 25 тис. зимових наборів для військових

Велика Британія поставить Україні тисячу зенітних ракет та понад 25 тис. зимових наборів для військових

13:55 09.11.2022
Ірландія підтримує якнайшвидший вступ України до ЄС - глава МЗС

Ірландія підтримує якнайшвидший вступ України до ЄС - глава МЗС

13:24 09.11.2022
Велика Британія передасть ЗСУ партію зимового спорядження - прем'єр

Велика Британія передасть ЗСУ партію зимового спорядження - прем'єр

07:56 09.11.2022
Мешканцю Сєвєродонецька загрожує до восьми років позбавлення волі за підтримку російської агресії

Мешканцю Сєвєродонецька загрожує до восьми років позбавлення волі за підтримку російської агресії

06:59 09.11.2022
Судно, що вийшло з українського порту "Південний", доставить до Китаю понад 43 тис. тонн соняшникової олії

Судно, що вийшло з українського порту "Південний", доставить до Китаю понад 43 тис. тонн соняшникової олії

20:32 08.11.2022
США виділяють $25 млн на допомогу Україні у зимовий період

США виділяють $25 млн на допомогу Україні у зимовий період

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США надішлють Україні новий пакет військової допомоги, включно з ракетами для систем ППО

Європарламент схвалив "транспортний безвіз" з Україною

ВАКС збільшив заставу ексголові Полтавської ОДА майже до 10 млн грн

Прем'єр Великої Британії: Ми направимо Україні ще 1 тис. ракет "земля-повітря" і зимові комплекти

Усе озброєння, яке перетинає український кордон, перебуває під пильним контролем уряду України та країн-партнерів - МЗС

ОСТАННЄ

На Львівщині судитимуть киянина, який підірвав гранатою чотирьох знайомих

Європарламент схвалив "транспортний безвіз" з Україною

Єрмак обговорив із представниками Польщі посилення оборонних можливостей України та шляхи збільшення експорту українського зерна через польську територію

ВАКС збільшив заставу ексголові Полтавської ОДА майже до 10 млн грн

Харківщина отримала від міжнародних партнерів автомобілі для надання виїзної акушерсько-гінекологічної допомоги

Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території та стримати Сили оборони України на окремих напрямках

У Балаклії відновлюють центральну лікарню, розграбовану та пошкоджену окупантами

На території Київської області заборонено використання гірлянд і світлових декорацій

Кулеба зустрівся з главою МЗС Філіппін, анонсував відкриття посольства України в Манілі

Іран продовжує збільшувати запаси збагаченого до 60% урану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА