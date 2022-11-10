Події

19:43 10.11.2022

У Балаклії відновлюють центральну лікарню, розграбовану та пошкоджену окупантами

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У Балаклії відновлюють центральну лікарню, розграбовану та пошкоджену окупантами

У деокупованій Балаклії Харківської області тривають роботи з відновлення центральної лікарні, суттєво пошкодженої внаслідок окупації, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Під час окупації росіяни тут розгорнули казарму, окупанти вивезли та знищили практично все обладнання. А відступаючи, обстріляли корпуси лікарні", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, вже відновлено інфекційне відділення. Після запуску системи опалення в комплексі лікарі будуть готові приймати пацієнтів.

Наразі тривають роботи з відновлення тримальних стін, покрівлі та зруйнованого даху одного з корпусів. Це дозволить відновити цілісність конструкції.

Як повідомив Синєгубов, загалом в області заплановано аварійно-відновлювальні роботи на 307 об'єктах, зокрема 170 багатоповерхівок у Харкові та області.

 

 

 

Теги: #лікарня #відновлення #харківщина

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