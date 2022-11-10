Голова Миколаївської ОВА закликав громадян не поспішати повертатися в деокуповані населені пункти до завершення стабілізаційних заходів

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав українців не поспішати повертатися до звільнених від російських окупантів населених пунктів до завершення проведення там стабілізаційних заходів.

"Ті люди, які виїжджали раніше зі Снігурівки, зі своїх населених пунктів, не кваптеся повертатися - зарано", - сказав Ким у відеозверненні в четвер.

При цьому він уточнив, що громадяни, які до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну працювали в комунальній сфері, можуть зв'язуватися зі своїми керівниками, оскільки наразі планується повернення всього адміністративного персоналу на деокуповані території для того, щоб "звільнені населені пункти могли функціонувати повноцінно".

"Тому ті, хто хоче повертатися, - повертатися потрібно на роботу", - зазначив Кім.

Він також розповів, що наразі триває підготовка до відновлення електро- і теплопостачання на деокупованих територіях, а також до направлення наборів гуманітарної допомоги й медикаментів у звільнені населені пункти.

Крім того, голова ОВА зазначив, що журналісти й політичні делегації в деокуповані райони поки що не допускаються у зв'язку з тим, що "зберігається небезпека".

"Там потрібно провести фільтрацію і купу-купу всього. Не кваптеся", - наголосив Кім.