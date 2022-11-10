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17:38 10.11.2022

Усе озброєння, яке перетинає український кордон, перебуває під пильним контролем уряду України та країн-партнерів - МЗС

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Усе озброєння, яке перетинає український кордон, перебуває під пильним контролем уряду України та країн-партнерів - МЗС

Усе озброєння, яке перетинає український кордон, перебуває під пильним контролем уряду України та країн-партнерів, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Усе озброєння, яке перетинає український кордон, перебуває під пильним контролем уряду України та наших партнерів", - написав Ніколенко у фейсбуці у четвер.

Він додав, що українська сторона продовжує виявляти факти передачі Тегераном іранської зброї Росії, яка використовує її для війни проти України. За його словами, Іран також нарощує виробництво озброєння, яке може бути використане проти третіх країн Близького Сходу.

"Маємо дивитися правді в очі: військова співпраця РФ та Ірану нині загрожує не лише безпеці України, але і миру та безпеці в світі. Критично важливо, аби міжнародна спільнота максимально активізувала зусилля з метою нейтралізації деструктивної взаємодії Росії та Ірану у військовій сфері", - наголосив Ніколенко.

Раніше Sky News повідомило, що Росія передала Ірану зразки західної зброї, яка нібито передбачалася як військова допомога Україні, в обмін на отримання іранських дронів.

Теги: #поставки #озброєння

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