"Енергоатом" припиняє договори з працівниками ЗАЕС, які підписали контракти з "Росатомом", не звільняючи їх

ДП "НАЕК "Енергоатом" припиняє трудові договори з тими працівниками Запорізької АЕС, які підписали контракти з фейковим АТ "Експлуатаційна організація "Запорізька АЕС", створеним "Росенергоатомом" (підрозділ "Росатом") , повідомив голова компанії Петро Котін у телеефірі "5-го каналу" у четвер.

"На сьогодні обмежена кількість людей підписала ці контракти. З цими людьми, про яких нам відомо, ми зупиняємо, не звільняємо їх, але зупиняємо укладені договори на роботу в нашій компанії "Енергоатом", - зазначив Котін.

За його словами, персонал ЗАЕС у більшості є проукраїнським. "Тому ми сподіваємося, що персонал цього не робитиме. Ми підтримуємо той персонал, який залишається стійким і відданим Україні та українській Запорізькій АЕС", - додав Котін.

Як повідомлялося, станом на кінець жовтня лише близько ста з 6,7 тис. працівників окупованої військами РФ Запорізької АЕС підписали контракти на роботу з фейковим АТ "Експлуатаційна організація "Запорізька АЕС". При цьому, за інформацією НАЕК, більшість співробітників зробили це під тиском загарбників.