Події

07:14 10.11.2022

Посли G7 вітають успіхи Етичної ради у просуванні верховенства права в Україні

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Посли G7 вітають успіхи Етичної ради у просуванні верховенства права в Україні

Посли країн "Великої сімки" (G7) на честь річної роботи Етичної ради при Вищій Раді привітали успіхи у просуванні верховенства права в Україні.

"Рік тому Етична рада почала виконувати своє завдання щодо оновлення Вищої ради правосуддя. Посли G7 вітають її успіхи у просуванні верховенства права в Україні", - йдеться в повідомленні, розміщеному у твіттері в середу.

"Судова реформа, включаючи нову процедуру відбору КСУ, залишається ключовим пріоритетом і має бути узгоджена з рекомендаціями Венеціанської комісії", - наголошується в повідомленні.

 

 

Теги: #привітання #g7 #етична_рада

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