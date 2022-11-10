Посли G7 вітають успіхи Етичної ради у просуванні верховенства права в Україні

Посли країн "Великої сімки" (G7) на честь річної роботи Етичної ради при Вищій Раді привітали успіхи у просуванні верховенства права в Україні.

"Рік тому Етична рада почала виконувати своє завдання щодо оновлення Вищої ради правосуддя. Посли G7 вітають її успіхи у просуванні верховенства права в Україні", - йдеться в повідомленні, розміщеному у твіттері в середу.

"Судова реформа, включаючи нову процедуру відбору КСУ, залишається ключовим пріоритетом і має бути узгоджена з рекомендаціями Венеціанської комісії", - наголошується в повідомленні.