У Києві з початку місяця зафіксовано три вибухи туристичних газових балонів

З початку місяця у Києві було зафіксовано три випадки вибухів туристичних газових балонів, на щастя, без загиблих та постраждалих, повідомляє Київська міська військова адміністрація з посиланням на дані Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У зв'язку з цим у КГВА закликали мешканців столиці бути максимально обережними та дотримуватись усіх правил поводження з газовим обладнанням.

"Слідуйте інструкціям виробника. Завжди перевіряйте цілісність балончика (витік можна перевірити за допомогою мильного розчину). Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів, тримайте їх подалі від високих температур", - зазначається у повідомленні.

Також у КГВА нагадали, що для використання газових пальників у приміщенні має бути вентиляція.