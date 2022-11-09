У Києві за сприяння UNFPA відкрився Центр допомоги врятованим

У Києві для постраждалих від війни та людей, які зазнали фізичного чи психологічного насильства, за сприяння партнерів України з Фонду ООН у сфері народонаселення (UNFPA) відкрився Центр допомоги врятованим.

На відкритті була перша леді України Олена Зеленська.

"З партнерами по UNFPA ми відкрили сьогодні в Києві Центр допомоги врятованим. Це вже четвертий такий заклад у країні (після Львова, Дніпра, Запоріжжя). Як і інші, він надаватиме всю можливу допомогу постраждалим від війни, допомагатиме українцям, які зазнали фізичного або психологічного насильства, від окупантів у тому числі", – повідомила Зеленська у своєму телеграмі.

За її словами, у Центрі присутні соціальні працівники, юристи, психологи для дорослих та дітей, а також фахівці, до яких можуть звернутися саме жертви насильства.

"Всі ми живемо і працюємо зараз в умовах щоденного протистояння російському насильству: агресор навмисно калічить, вбиває, мучить, ґвалтує тисячі наших людей. Рятувати завжди складно. Рятувати психологічно чи соціально іноді навіть складніше, ніж фізично вивезти з-під обстрілу. Але складно не значить неможливо. Такі центри це доводять: рятуючи кожну конкретну людину, рятуємо всю країну", - зазначила вона.

Установа розташована за адресою: вул. Райдужна, 6А.

Центри допомоги врятованим створені за ініціативи Офісу віцепрем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції за сприяння урядової Уповноваженої з питань ґендерної політики та підтримки UNFPA.