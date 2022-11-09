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14:16 09.11.2022

"Укрзалізниця" здійснила пробний рейс на новому маршруті Україна-Румунія

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"Укрзалізниця" (УЗ) здійснила перший пробний рейс на ділянці Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй у рамках відновлення залізничного сполучення між Україною та Румунією, повідомляє Міністерство інфраструктури України у середу.

"Відкриття залізничного пасажирського сполучення на кордоні між Україною та Румунією очікується вже на початку грудня. За маршрутом курсуватиме збудований в Україні комфортабельний регіональний поїзд ДПКР-3", - сказав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, якого цитує пресслужба.

За його словами, чистий час у дорозі від Рахова до румунської Валі-Вішеулуй становить близько 40 хвилин без урахування митних процедур, які здійснюватимуться при посадці в поїзд.

Згідно з повідомленням, УЗ планує виконувати два рейси на день з можливістю пересадки пасажирів на потяги румунської залізниці CFR, які з Валі-Вішеулуй щодня курсують на станції Сігет, Клуж та Бухарест.

Крім того, заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм повідомив, що у четвер на українсько-румунському кордоні також заплановано відкриття міжнародного автомобільного пункту пропуску "Красноїльськ – Вікова де Сус".

"Наразі інфраструктура митного пункту та під'їзна дорога повністю готові", - сказав Найєм.

Раніше, 27 серпня, Україна побудувала дві нові ділянки залізниці на кордоні з Румунією: Рахів – Берлебаш – держкордон та Тересва – держкордон.

Теги: #транспорт #укрзалізниця #румунiя

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