Події

11:17 09.11.2022

Роботу центрального офісу "Укрнафти" з вечора вівторка заблокували озброєні люди - компанія

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Роботу центрального офісу "Укрнафти" з вечора вівторка заблокували озброєні люди - компанія

Роботу центрального офісу ПАТ "Укрнафта" з вечора 8 листопада заблокували озброєні люди, повідомила компанія у фейсбуці в середу вранці.

"Сьогодні вранці співробітники та керівники компанії не були допущені на робочі місця. На підприємстві занепокоєні ситуацією, що склалася. Представники акціонерів НАК "Нафтогаз України" та Міноборони не надали документів, що стосуються діяльності товариства в новому форматі. Рішення суду, яке санкціонує проведення силових дій, також немає", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, НКЦПФР рішенням від 6 листопада врегулювала питання депозитарного обліку депозитарних операцій щодо примусового відчуження у власність держави акцій, емітентами яких є "Укрнафта", "Укртатнафта", "Мотор Січ", "АвтоКрАЗ" і "Запоріжтрансформатор".

Окрім цього, НКЦПФР цього самого дня дозволила оперативне проведення зборів акціонерних товариств у період воєнного стану, якщо їхніх акціонерів не більше п'яти і якщо їм належать 100% акцій, тоді як донедавна комісія допускала лише проведення дистанційних зборів.

Міністр оборони Олексій Резніков 7 листопада повідомив, що загальні збори акціонерів у відчужених підприємствах відбулися. Затверджено наглядові ради, які призначать у компаніях менеджмент. Міністр додав, що ставиться завдання відновити роботу тих підприємств, які наразі призупинено. "Укрнафта" володіє 85 спеціальними дозволами на видобуток вуглеводнів. На її балансі перебувають 1809 нафтових і 153 газові свердловини. Компанії належать 537 АЗС. В "Укрнафті" контрольний пакет акцій належить НАК "Нафтогаз України", тоді як міноритарний (близько 42%) - структурам Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Теги: #укрнафта #робота #блокування

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